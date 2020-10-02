В Ленинградской области ввели «час для пожилых»

Санкт-Петербург, 2 октября. Пожилым жителям Ленинградской области ограничили время на посещение аптек и магазинов, передает пресс-служба регионального правительства.

Постановление подписал глава региона Александр Дрозденко.

«Согласно документу, Выборгский и Гатчинский районы перешли в «красную» зону, а Сланцевский район теперь в «желтой» зоне. Жители старше 65 лет теперь могут посещать магазины, аптеки и предприятия услуг с 9.00 до 11.00 (или в течение первых двух часов с момента открытия), а муниципалитеты должны проинформировать граждан о соблюдении «часа для пожилых» через радиотрансляционную сеть», — передает пресс-служба.

Также постановление устанавливает компенсацию медработникам за неиспользованный отпуск. Ее получат те медики, кому полагаются выплаты за особо важные работы. Дополнительно из бюджета региона будут выделены деньги на закупку лекарств и тестов на коронавирус.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил «масочный режим» до 11 октября и перевел на дистанционную работу представителей комитетов и сотрудников правительственных учреждений. Глава города отметил, что с переходом на удаленку не будет никаких проблем, так как такой опыт уже имеется.