Около 300 новых случаев COVID-19 выявлено в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 октября. В Северной столице выявили 285 новых случаев коронавируса, передает портал «стопкоронавирус.рф».

Это второй результат по всей России. При этом выздоровели 143 человека — восьмой результат по РФ.

Напомним, с 1 октября Александровская больница в Петербурге полностью перепрофилирована под прием пациентов с подтвержденным COVID-19. В ней будут развернуты 700 коек для больных коронавирусной инфекцией. Сейчас в стационаре имеется 250 коек, еще 450 койко-мест подготовят специально для больных коронавирусом.