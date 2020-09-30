Александровскую больницу в Петербурге перепрофилируют под лечение COVID-19

Санкт-Петербург, 30 сентября. Александровская больница с 1 октября будет полностью перепрофилирована под прием пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт правительства Санкт-Петербурга.

В ней будут развернуты 700 коек для больных коронавирусной инфекцией. Сейчас в стационаре имеется 250 коек, еще 450 койко-мест подготовлены для оказания помощи пациентам с COVID-19. На данный момент в больнице проходят лечение 350 таких пациентов.

Как заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, помощь Александровской больнице будет оказывать Региональный сосудистый центр. Его специалисты помогут тем пациентам, которые кроме коронавируса страдают от сердечно-сосудистых патологий.