Санкт-Петербург, 30 сентября. Власти Петербурга разъяснили ситуацию с ограничительными мерами. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил «масочный режим» до 11 октября и перевел на дистанционную работу представителей комитетов и сотрудников правительственных учреждений.

«Также прошу дать такую рекомендацию руководителям предприятий и организаций, с которыми вы взаимодействуете», – сказал Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.

Как отмечает вице-губернатор Елин, на данный момент вопрос о новых ограничениях не поднимается. Что касается удаленной работы, чиновник отметил, что опыт подобной работы уже есть и с этим не возникнет каких-либо трудностей.

«Пока новые ограничительные меры вводиться не будут. На следующей неделе запланировано расширенное совещание Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, тогда и будут рассмотрены все аспекты», – рассказал Евгений Елин.

В свою очередь Роспотребнадзор отметил, что в случае введения на территории Санкт-Петербурга новых ограничительных мер, горожане узнают об этом незамедлительно, подчеркнув то, что заседания оперативного штаба проводятся регулярно.

За последние сутки в Петербурге тест на коронавирус сделали 26 652 человека. Под наблюдением специалистов находятся 2 662 человека, из них 23 в обсерватории, 2 133 — на самоизоляции.