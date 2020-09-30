Беглов открыл памятный знак в честь Троице-Петровского собора

Санкт-Петербург, 30 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии установки памятного знака в честь Троице-Петровского собора на Троицкой площади, сообщили ФАН в пресс-службе Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге.

В торжественном мероприятии также приняли участие глава «Газпрома» Алексей Миллер, создатель памятника Павел Шевченко и представители фонда.

Бронзовая скульптура повторяет облик деревянного здания храма, сохранившегося на рисунках петровского времени. Она установлена на гранитный валун — осколок Гром-камня.

Храм был заложен Петром I в 1709 году, он находился на том месте, где сейчас стоят здания ЛенНИИпроекта и Дома политкаторжан. Первый петербургский храм много раз горел и был снесен в 1933 году.

Представитель фонда Филипп Грибанов поблагодарил губернатора Петербурга Александра Беглова и руководство «Газпрома» за поддержку проекта.

«Наш фонд инициировал воссоздание Борисоглебской церкви на Синопской набережной, готовит документацию для Совета по сохранению культурного наследия, где будет рассматриваться проект воссоздания колокольни Смольного монастыря», — рассказал Грибанов.

Перед установкой памятного знака фонд отреставрировал ограду у Александровского парка с восстановлением утраченных элементов. Она была включена в список объектов культурного наследия регионального значения.

Вместе с памятным знаком восстановленная ограда у Александровского парка создает единую композицию, считают сотрудники фонда.