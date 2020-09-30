Санкт-Петербург, 30 сентября. В Петербурге перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток. Об этом сообщил городской комитет по транспорту.

В Санкт-Петербурге с 1 октября введут дополнительные меры для снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции. Так, жители Северной столицы не смогут воспользоваться услугами общественного транспорта без использования СИЗ. Без масок и перчаток пассажиров не пустят в салоны автобусов, метрополитена и такси.

В комитете подчеркнули, что эта мера имеет обязательный характер.

«Контролировать соблюдение усиленного «масочного режима» на объектах транспортного комплекса будут сотрудники служб безопасности компаний-перевозчиков и представители Росгвардии», — заявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Поляков подчеркнул, что ношение СИЗ обязательно для сотрудников транспортных компаний, к ним относятся водители, контролеры, кондукторы и другие сотрудники. Представителей коммерческих перевозчиков не будут допускать к работе без масок и перчаток.

Комитет по транспорту призывает жителей и гостей города соблюдать правила и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты как в салонах транспортных средств, так и на остановочных точках и вестибюлях метро.