Эксперт назвал ошибки в разработке закона об уличных артистах в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 сентября. Создатель приложения для уличных артистов Buskerville Алексей Самсонов, входящий в экспертную рабочую группу по созданию законопроекта об уличных артистах, назвал главные ошибки в разработке документа, пишет «Невские новости».

Активисты «Города перемен», рассказавшие о проблемах уличных артистов, усомнились в существовании рабочей группы, а зря. Им удалось пообщаться с Самсоновым, который назвал основные ошибки в разработке законопроекта. По его словам, закон разрабатывался в отрыве от людей, которые представляют уличное движение или являются какими-то независимыми сторонниками.

«Мы регулярно пытались узнать, когда это (собрание рабочей группы) будет происходить. Нам говорили, что сейчас есть более актуальные задачи, которые связаны с пандемией. Мы все ждали, и, в конце концов, уже, оказывается, без нас что-то приняли», — сказал уличный музыкант.

Он также сообщил об отсутствии сервиса, которое бы позволило жителям высказываться о выступлениях, артистам бронировать место для концерта, а государству отслеживать вес заявки. Не уделили внимания на собрании и месту для выступлений, хотя подразумевалось создание специальной инспекции.

Еще одним недочетом в реализации законопроекта стало желание быстро воплотить в жизнь недоработанный проект, считает Самсонов.

Законопроект о легализации уличных артистов, в том числе и музыкантов, прошел первое чтение в Петербурге 16 сентября.