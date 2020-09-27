Беглов поздравил петербуржцев с Днем машиностроителя

Санкт-Петербург, 27 сентября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил работников машиностроительных предприятий с профессиональным праздником. Обращение градоначальника опубликовала пресс-служба администрации Северной столицы.

Беглов подчеркнул, что День машиностроителя чрезвычайно важен для Петербурга. В городе выпускают не только автомобили, суда и корабли, но также технику и оборудование для энергетики, добывающих отраслей и сельского хозяйства.

Производимая в Петербурге продукция известна не только в России, но и за рубежом. Беглов отметил, что пандемия коронавируса не оказала серьезное влияние на отрасль. Коллективы предприятий сумели обеспечить бесперебойную работу производств.

«Благодаря серьезной научной базе и высокому профессионализму кадров отрасль показала высокую устойчивость и большой запас прочности», — подчеркнул губернатор.

Беглов ранее заметил, что Северная столица в период пандемии коронавируса сконцентрировалась на развитии внутреннего туризма — доходы от него составляют значительную часть бюджета города. Губернатор заявил о готовности инвестировать в повышение уровня компетентности экскурсоводов и создание центра повышения квалификации работников туристической сферы.