В Петербурге побит очередной температурный рекорд

Санкт-Петербург, 23 сентября. В Петербурге побит температурный рекорд 1989 года: столбики термометров показали плюс 21,1 градуса, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Для Северной столицы это уже 15-й по счету рекорд по максимальной температуре воздуха за текущий год.

В среду зафиксирован первый для сентября рекорд: в 15.00 воздух прогрелся до плюс 21,1 градуса Цельсия. Ранее исторический максимум жители города на Неве наблюдали в 1989 году. Тогда столбики термометров показывали плюс 20,6 градуса.

Согласно прогнозам погоды, тепло в Северной столице будет всю неделю. В выходные воздух прогреется до 22 градусов.