Санкт-Петербург, 23 сентября. Мужчина в костюме «Адидас» и черной маске ограбил секс-шоп на Лиговском проспекте в Петербурге, сообщил источник ФАН.

Инцидент произошел вечером 22 сентября. Высокий парень славянской внешности забежал в секс-шоп «Розовый кролик» и открыто похитил бандажный набор.

Продавец магазина даже не успел отреагировать на ограбление — злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудник секс-шопа обратился в полицию. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.