Петербуржцы заметили, что в Приморском районе неожиданно расцвела сирень

Санкт-Петербург, 23 сентября. Жители Петербурга заметили, что в Приморском районе города распустилась сирень. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на группу грибников «Вконтакте».

Петербуржцы сообщили, что с наступлением бабьего тела в Петербурге природа ожила. На деревьях снова набухают почки, появляются новые листики.

Жители считают, что это «бунт против осени». Если бы не было зимы, в Петербурге деревья стояли зелеными круглый год.

Напомним, что на этой неделе в Петербурге ожидается невиданное для сентября тепло. Температура воздуха будет колебаться в пределах 18-22 градусов. Однако в конце месяца в городе на Неве снова похолодает, начнутся дожди.