Юморист Юрий Гальцев рассказал, как перенес самоизоляцию

Санкт-Петербург, 22 сентября. Заслуженный артист России Юрий Гальцев рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», как перенес дни самоизоляции из-за объявленной пандемии коронавируса.

По словам артиста, первые несколько месяцев он «кайфовал». Из-за напряженного графика, художественному руководителю театра эстрады имени Райкина давно требовался отпуск. За период вынужденных каникул юморист сделал не мало полезных дел.

«Я кое-что написал, придумал новые номера и постановки, решил некоторые домашние вопросы по хозяйству. Но мы все равно с коллегами встречались и проводили репетиции», — поделился Юрий Гальцев.

Актер отметил, что любой артист нуждается в сцене. Если не выходить на публику как минимум раз в неделю, появляется боязнь. По мнению Гальцева такой распорядок необходим, это нормально, потому что артист всегда должен быть в действии.

Из-за пандемии коронавируса и закрытия общественных мест, в том числе и театров, Юрию Гальцеву и его творческой команде пришлось отложить премьеру нового музыкального проекта «Утюг».

Ранее артист активно выступал за соблюдение мер безопасности и режима самоизоляции в дни пандемии. Гальцев присоединился к флешмобу, а в Сети призывал граждан не выходить лишний раз из дома, а провести время с пользой в кругу близких. Он также призывал граждан к ответственности и осторожности. Особое внимание артист уделял людям пожилого возраста, объясняя, что нужно беречь себя. Объясняя, что волонтеры смогут оказать любую помощь нуждающимся.