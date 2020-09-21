Дополнительные выплаты соцработникам продлили до 15 октября в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении до 15 октября выплат сотрудникам стационарных учреждений Северной столицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства города.

Работники стационаров продолжат получать «коронавирусные» выплаты за работу в условиях пандемии, оказание помощи пациентам с опасной инфекцией, а также людям из групп риска.

В пресс-службе правительства уточнили, что с апреля 2020 года 2803 соцработника получили почти 85 миллионов рублей. Деньги городу выделили из резервного фонда Правительства РФ.

Беглов отмечал, что в условиях пандемии коронавируса значительную нагрузку испытывают не только врачи, но и социальные работники, которые продолжают помогать людям преклонного возраста и инвалидам.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству доложить о положении дел с доплатами борющимся с коронавирусом медикам в сентябре.

Напомним, что в середине апреля этого года Путин предложил установить дополнительные выплаты медикам, лечащим больных с коронавирусной инфекцией. Он призвал дополнительно выплачивать по 80 тысяч рублей врачам и по 50 тысяч — среднему медперсоналу.

В июле российский лидер поручил продлить на два месяца доплаты медицинским работникам на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.