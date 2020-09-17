Памятник адмиралу Ушакову появится в 2021 году в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 17 сентября. Памятник русскому адмиралу Федору Ушакову планируют установить в 2021 году в центре Петербурга. Об этом сообщила ответственный секретарь Морского совета при правительстве Северной столицы Татьяна Чекалова.

Памятник флотоводцу планируют установить на площади Труда перед зданием Центрального военно-морского музея. Чекалова рассказала, что в скульптуре должны объединиться два образа — непобедимого адмирала и праведного воина.

Эта задача была отражена в техническом задании, которое подготовили специалисты из области военно-морской истории для участников всероссийского конкурса на эскизный проект памятника. На сегодняшний день проект будущей скульптуры получил одобрение в градостроительном совете.

Стоит напомнить, что в Северной столице целый ряд топонимических объектов носит имя Федора Ушакова: Ушаковская набережная, Ушаковский мост, а также в 2019 году имя адмирала получил Ушаковский путепровод.