Историк Соколов планировал свадьбу с Ещенко за месяц до ее убийства

Санкт-Петербург, 16 сентября. Историк Олег Соколов и аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко должны были зарегистрировать брак 3 октября 2019 года, сообщила адвокат защиты Александра Бакшеева.

Регистрация была отменена из-за неявки жениха и невесты, что подтверждается документом из ЗАГС № 1. На судебном заседании Соколов рассказал, что свадьбу с Ещенко они не отменяли, а решили перенести на другую дату.

«12-13 ноября должны были прийти и подать заявление в ЗАГС. Это не неявка, а это был перенос», — пояснил историк.

Напомним, что бывший доцент кафедры истории СПбГУ оказался в центре громкого скандала из-за убийства молодой девушки. Следствие считает, что в ночь на 8 ноября он застрелил Ещенко из карабина.

Позднее он решил избавиться от трупа и расчленил погибшую ножовкой, а части тела расфасовал по пакетам и сбросил в Мойку.

Утром 9 ноября прохожий вытащил из реки барахтающегося Соколова. После того, как правоохранители нашли в его квартире останки девушки, историка арестовали. Соколов признался в убийстве на почве ревности. Он утверждал, что любил Ещенко.

Ранее соседка историка рассказала на суде, что подсудимый избил свою сожительницу. По ее словам, была слышна ругань и как что-то падает об пол. Женщина считает, что Ещенко пыталась куда-то уйти, но Соколов ей не давал покинуть квартиру.