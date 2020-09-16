Медвежонок едва не столкнулся с автомобилем на трассе в Ленобласти

Санкт-Петербург, 16 сентября. Маленький медвежонок выбежал под колеса автомобиля на трассе М-11 «Нева» в Ленинградской области. Женщине за рулем автомобиля удалось резко затормозить и избежать столкновения с животным, которое продолжило свой путь в сторону Пушкина. Об этом происшествии сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

На странице социальной сети женщина рассказала, что поздно вечером проезжала по путепроводу над трассой М-11 «Нева» от Московского шоссе в сторону Пушкина. В какой-то момент она заметила, что по трассе кто-то бежит. Она подъехала ближе и поняла, что это медвежонок, который пытается уйти с проезжей части, но не может из-за ограждений, передает «Петербургский дневник».

Она опубликовала видео, на котором видно, что животное перед приближением авто свернуло прямо ему под колеса, однако женщина успела остановить машину.

Ранее ФАН сообщал, что в начале сентября четыре человека погибли и один пострадал в аварии с участием дикого животного в Псковской области. Легковой автомобиль столкнулся с лосем на трассе.