Петербуржцы привыкают к использованию масок и перчаток

Санкт-Петербург, 14 сентября. Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в городе остается стабильной. Ранее этот вопрос Беглов обсудил с главой Минздрава России Михаилом Мурашко.

«Начало сентября показало, что правила использования средств индивидуальной защиты у горожан входят в привычку, также они привыкают к социальной дистанции в местах большого скопления людей, конечно, не исключение стандарты безопасности на предприятиях. Это становится частью нашей жизни», — отметил губернатор.

Беглов также подчеркнул, что на данный момент перед властями города поставлены две главные цели, это здоровье жителей города и восстановление экономики. Более того, эти задачи, по мнению губернатора, должны решаться параллельно.

По словам градоначальника, в детскую городскую больницу им. Раухфуса доставлены девять новых аппаратов ИВЛ. Эти устройства подходят даже для младенцев. Также в Санкт-Петербург направлена пробная версия вакцина против нового вируса.