Мошенницы в Петербурге похитили у блокадницы миллион рублей

Санкт-Петербург, 11 сентября. Две женщины похитили крупную сумму денег у блокадницы в Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел днем 8 сентября в Выборгском районе. Две женщины, представившись сотрудницами пенсионного фонда, проникли в квартиру пожилой женщины.

Когда пенсионерке 1932 года рождения стало плохо, мошенницы нашли в ее квартире миллион рублей и скрылись в неизвестном направлении.

Потерпевшая обратилась в полицию 10 сентября. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее сообщалось, что в Московской области мошенники представлялись врачами и продавали пенсионерам дорогие лекарства. Оказалось, что вместо медицинских препаратов они торговали успокоительными таблетками.