Резидентами нового технохаба в Петербурге станут свыше 100 компаний

Санкт-Петербург, 10 сентября. Более 100 технологических компаний станут резидентами энергетического технохаба «Санкт-Петербург». Об этом стало известно на заседании городского правительства в четверг.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов и глава департамента импортозамещения и реализации технологической стратегии ООО «Газпром нефть Шельф» Андрей Власов 10 сентября обсудили реализацию проекта.

Власов рассказал градоначальнику о первых результатах. С докладом также выступил председатель правления, гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

Сообщалось, что первых «электронных» участников начали регистрировать минувшим летом. Пока зарегистрированы более 20 предприятий, но в общей сложности резидентами станут свыше 100 технологических компаний.

Специальные программы рассчитаны не только на петербургских партнеров, но и на фирмы из российских регионов. По предварительным подсчетам, до конца года число «электронных» резидентов увеличится в пять раз.

После регистрации участники получают доступ к бизнес-задачам от крупнейших энергетических компаний. Также они имеют возможность напрямую общаться с потенциальными заказчиками и партнерами.

Беглов на заседании отметил, что благодаря технохабу в Петербурге получится создать рабочие места.

«У нас в городе нет золота и нефти, но есть руки и голова, на чем мы и зарабатываем. Мы можем повысить научный потенциал города, но для этого нужно привлечь компании, которые заинтересованы в разработке научных проектов», — цитирует губернатора портал «Невские новости».

Напомним, соглашение о запуске энергетического технохаба «Санкт-Петербург» в 2019 году подписали Беглов, Власов и Дюков. Цель проекта — привлечение в город инженерных подразделений промышленных и энергетических корпораций и поддержка создания местных проектных команд и технологических стартапов.