В нескольких парках Петербурга обновят детские площадки и скамейки

Санкт-Петербург, 10 сентября. В нескольких парках и скверах Петербурга появятся новые скамейки, а также детские и спортивные площадки.

В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга сообщили, что до конца 2020 года будут установлены 150 скамеек. Их установка предусмотрена в сквере Безбородко на Полюстровском проспекте, в парке Александрино, саду на Литейном проспекте, а также в Любашинском саду и парке Академика Сахарова.

Кроме того, планируется установка детского игрового и спортивного оборудования. Так, будут обновлены детские и спортивные площадки в Юсуповском саду, в Александровском саду, в Пулковском парке и в Вяземском саду, а также в сквере между Огородной улицей и улицей Пугачева, передает «Петербургский дневник».