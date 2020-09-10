В этом учебном году вузы будут сочетать очную и онлайн формы обучения

Санкт-Петербург, 10 сентября. В большинстве петербургских вузов намерены в текущем учебном году сочетать очную и онлайн формы обучения.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в онлайн формат переведены большие поточные лекции, в очном формате планируется проводить лабораторные занятия и практические занятия. Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» заявили члены приемных комиссий петербургских вузов, принявшие участие в пресс-конференции на тему «Предварительные итоги приемной кампании — 2020. Качество высшего образования в России».

«Мы решили не переводить курсы полностью в дистанционный формат. Спросили каждого студента, процентов 10 выбрали дистанционную форму обучения, остальные ходят на пары», — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин.

При этом у студента, по его словам, есть возможность изменить одну форму обучения на другую.

«В Политехническом университете основной принцип — поэтапный выход на полное традиционное очное обучение с использованием онлайн курсов. Основная масса студентов сейчас учится в дистанционном формате. Таким образом мы снижаем нагрузку на кампус. Однако лабораторные работы, учитывая специфику, не все можно перевести в онлайн режим, поэтому для них остается очная форма», — прокомментировала проректор по образовательной деятельности «Политеха» Елена Разинкина.

При этом, как о во многих вузах, стоимость обучения для онлайн формата в «Политехе» остается той же, но без традиционного повышения для старших курсов.

«На сайте Министерства образования было много вопросов на эту тему. Но мы столько усилий прилагаем для реализации обучения в дистанционном формате — это история недешевая. Для преподавателей и технических служб университета онлайн обучение тоже создает определенные трудности», — объяснила проректор.

Сохранить дистанционный формат решил Педиатрический университет.

«На территории у нас клиника детская — из-за этого сложности. Студентов много, вероятность заражения большая. Начали пока с дистанционного формата. Рассматривали возможность выхода старших курсов на базы, но вопрос до сих пор не решен. На базы (в больницы города) пока ходят только ординаторы. Сохраняется дистанционный формат и для иностранных студентов, поскольку пока имеются сложности с оформление приглашений и выдачи виз для них», — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Педиатрического университета Виктор Пузырев.