Молодежные центры Петербурга открываются после карантина

Санкт-Петербург, 10 сентября. Работу молодежных центров Петербурга планируется возобновить с 12 сентября. Губернатор Александр Беглов внес коррективы в постановление правительства, чтобы не допустить распространение новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Смольном.

Занятия в молодежных организациях запустят для молодежи в возрасте от 18 лет и старше. Для детей младшего возраста занятия организуют на открытом воздухе.

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга разработал паспорт для молодежных центров. Документ размещен на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства. Учреждениям, которые выполнять все требования документа получат QR-код.

Перед входом всем посетителям центров будет измерена температура, помещения продезинфицируют и оборудуют антисептиками. Кроме того, но пол нанесут разметку для организации социальной дистанции.

«Все соскучились по живому общению, и мы действительно ждали открытия молодежных центров. Это отличная возможность, узнать, может у вас в доме или в соседнем дворе находится такой центр, где можно бесплатно заниматься спортом, театральным искусством», — отметила председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

Молодежные учреждения есть в каждом районе Петербурга, всего их 334. Здесь регулярно проходят мастер-классы, проводятся тренировки по восточным единоборствам и танцам. Также можно заняться экстримом или шахматами, проверить физическую подготовку на спортивных снарядах, освоить шитье, кройку или секреты визажа. Занятия проводятся на бесплатной основе.