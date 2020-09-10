Кандидат технических наук из Петербурга стал звездой TikTok

Санкт-Петербург, 10 сентября. Репетитор по физике Николай Милованов из Петербурга стал звездой TikTok, он делает образовательные ролики для детей и студентов.

Кандидат технических наук в стихах объясняет законы физики и математические формулы. Таким способом Милованов решил популяризировать науку.

«Знает ли твоя подруга, πR2 – это площадь круга? А окружность, например, длину имеет 2πR», – говорит педагог в одном из роликов.

Учителю уже 69 лет, но он не отстает от молодых пользователей TikTok. Он добавил, что популярность к нему пришла с первого ролика. Всего за полгода Милованов набрал более 150 тысяч подписчиков.

Физик считает, что благодаря его коротким видео молодежь будет лучше разбираться в точных науках. Он не боится быть смешным, потому что аудитория TikTok любит юмор.

Педагог сам сочиняет стихи и танцы, развлекая фолловеров, передает телеканал «МИР24». По его мнению, такой способ познания — нескучный. Учеба тоже может быть захватывающей и смешной, пояснил физик.

В свободное от TikTok время Милованов дает уроки старшеклассникам, готовит ребят к экзаменам.