Тест на COVID-19 за сутки в Петербурге сдали почти 19 тысяч человек

Санкт-Петербург, 10 сентября. Тест на коронавирус за сутки сдали 18 745 жителей Петербурга, сообщили в администрации города.

Врачи в Петербурге наблюдают за 375 горожанами, четверо находятся в обсерваторе. Остальные 370 граждан имели контакт с больными коронавирусом.

Благодаря большим объемам тестирования эпидемический процесс в Петербурге под контролем. Власти оказывают необходимую поддержку медучреждениям, которые принимают пациентов с COVID-19.

После пика коронавируса в городе восстанавливается деловая жизнь. Администрация Петербурга просит горожан соблюдать меры предосторожности и носить защитные средства.

Ранее сообщалось, что губернатор Александр Беглов напомнил петербуржцам о мерах санитарной безопасности в школах и детских садах.