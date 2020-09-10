Более 200 случаев коронавируса за сутки выявили в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 сентября. Врачи за сутки выявили коронавирус у 215 жителей Петербурга, сообщили в региональном штабе по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в Петербурге зафиксировали более 38 тысяч случаев коронавируса. Выздоровели свыше 26 тысяч горожан.

Северная столица стоит на третьем месте среди регионов России по числу заболевших. Однако эпидемический процесс идет плавно, резких скачков заболеваемости не наблюдается.

Это говорит о том, что врачам удалось взять распространение вируса под контроль. Городские лаборатории ежедневно проводят тысячи анализов на COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Петербурге впервые оштрафовали за несвоевременную публикацию данных о результате теста на коронавирус. Мужчина вернулся из заграничной поездки и вовремя не проинформировал Роспотребнадзор о состоянии своего здоровья.