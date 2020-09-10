Полицейская собака спасла девочку от изнасилования в Ломоносове

Санкт-Петербург, 10 сентября. Служебная собака помогла предотвратить изнасилование 15-летней девочки в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

О пропаже ребенка сообщила жительница Ломоносова. Ближе к полуночи 9 сентября она рассказала полиции о том, что дочь ушла из дома вечером и так и не вернулась.

В поисках девочки правоохранительным органам помогала служебная собака по кличке Волк Меркурий. Пес привел полицейских к заброшенному дому на Александровской улице.

Как передает «Петербургский дневник», стражи порядка прибыли вовремя и помешали злоумышленнику изнасиловать ребенка. Полиция установила его личность: 36-летний безработный мужчина получил судимость за хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Несколько лет назад он вышел из тюрьмы.

Мужчина признался, что увидел девочку на берегу Финского залива, пригрозил ей ножом и отвел в заброшенный дом.

«Материалы по данному факту переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела», – уточнили в полиции.

Ранее вооруженный топором злоумышленник разгромил один из супермаркетов в Петербурге. По имеющимся данным, обошлось без жертв — в результате дебоша пострадали лишь товары магазина. Хулигана задержала Росгвардия.