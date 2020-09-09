Петербург присоединился к эксперименту по маркировке молочной продукции

Санкт-Петербург, 9 сентября. Петербург стал участником всероссийского экспериментального проекта по повышению качества и безопасности продуктов питания. Об этом говорилось на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Россия проводит эксперимент по маркировке молочной продукции. На сегодняшний день его участниками являются 310 производителей, 90 импортеров, 379 представителей оптового звена и более четырех тысяч магазинов. Предполагается, что благодаря маркировке можно будет отслеживать товары на всех этапах — от производства до продажи.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что завод «Пискаревский» стал одним из тех предприятий, где будут маркировать продукцию. По его словам, электронные сертификаты упростят проверку качества товаров и помогут бороться с подделками, передают «Невские новости».

«Сокращаются объемы незаконного оборота промышленной продукции. Это также влияет на собираемость налогов и таможенных пошлин», — рассказал градоначальник.

Напомним, что стратегия повышения качества пищевой продукции была разработана по поручению президента России Владимира Путина, ее приняли в 2016 году. Обязательной маркировке подлежат отдельные виды молочной продукции, а также упакованная питьевая вода, однако в будущем перечень товаров может быть дополнен.