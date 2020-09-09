В Санкт-Петербурге станет холодно, как в Гренландии 

Санкт-Петербург, 9 сентября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной вопросу глобально потепления и его влияния на жизнь планеты в будущем, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов рассказал возможный сценарий климатических условий на территории земного шара.

Отвечая на вопрос о самом пессимистичном варианте изменения климата в мире в ходе глобального потепления, Алексей подчеркнул, что жизнь в России и Европе при таких изменениях станет априори невозможной, за исключением крайних точек нашей страны — Крыма и Дальнего Востока. Швеция и Финляндия покроются вечными льдами.

При этом, Карнаухов отметил, что климатическая ситуация в Африке станет диаметрально противоположной. Температура повысится из-за меридионального переноса тепла Гольфстрима.

Для большего понимания ситуации, климатолог описал наихудший вариант событий на территории Петербурга.

«В результате глобального потепления, у нас начнут таять льды Гренландии. Эти льды будут сбрасывать в Северную Атлантику большое количество пресной воды, что приведет к развороту Гольфстрима. Южная конечность Гренландии находится на одной широте с Северной столицей России, поэтому, общая температура в Санкт-Петербурге может понизится на 20 градусов, как и во всей северной Европе», — объяснил эксперт.