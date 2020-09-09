Спасатели предупредили петербуржцев о штормовом ветре и ливнях

Санкт-Петербург, 9 сентября. Спасатели предупредили о штормовом ветре и сильных ливнях, которые обрушатся в четверг на Петербург. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Северной столице.

10 сентября прогнозируется сильный ветер, скорость которого будет достигать 23 метров в секунду. Спасатели просят горожан убрать вещи со своих балконов, а также не оставлять транспортные средства вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В четверг столбики термометров в Петербурге будут фиксировать до плюс 15 градусов. Ранее синоптики говорили о том, что относительно прохладная погода установится в городе к концу рабочей недели. Так, самая низкая температура воздуха ожидается 11 сентября, ночью столбик термометра покажет всего шесть градусов тепла.