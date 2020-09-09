Мужчина с топором разгромил супермаркет в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 сентября. Вооруженный топором мужчина разгромил один из супермаркетов в Петербурге. По имеющимся данным, обошлось без жертв — в результате дебоша пострадали лишь товары магазина. Хулигана задержала Росгвардия. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По имеющимся данным, инцидент произошел в одном из магазинов на проспекте Науки. Очевидцы рассказали, что неадекватный посетитель громил полки с товарами и кричал: «Запомните этот день! Берите все даром!». При этом людей он не трогал. Сотрудники супермаркета вызвали правоохранителей.

По информации СМИ, хулиган ранее проходил лечение в психиатрической больнице, однако на учете не состоял. Из отдела полиции его забрала бригада медиков.