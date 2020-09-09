Иномарку вытолкнули в фонарный столб на Невском проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 сентября. Серьезная авария с участием двух легковушек произошла на Невском проспекте в Петербурге.

По имеющейся информации, ДТП произошло утром 9 сентября. Водитель за рулем автомобиля Lexus на большой скорости двигался по правой полосе Невского проспекта в сторону набережной реки Мойки. В какой-то момент водитель другой иномарки решил резко свернуть вправо, однако не заметил ехавший позади автомобиль, передают «Невские новости».

В итоге машины столкнулись, а Lexus вытолкнули в фонарный столб. Несколько участников дорожного движения остановились и помогли пострадавшим. Из-за аварии движение на данном участке дороге было сильно затруднено.