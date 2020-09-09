Большие пробки образовались в среду на дорогах Петербурга

Санкт-Петербург, 9 сентября. Петербургские автовладельцы застряли в шестибалльных пробках в среду. К причинам транспортного коллапса на дорогах Северной столицы можно отнести многочисленные ремонтные работы на дорогах Невского и Красногвардейского районов. Об этом рассказал эксперт по пассажирскому автотранспорту ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин.

Эксперт заявил, что к причинам появления серьезных пробок на дорогах Петербурга также можно отнести пандемию коронавируса, передают «Невские новости».

«Мне кажется, что тут во многом виноват призыв пересаживаться на личный транспорт из-за опасности заразиться. Утверждать не буду, это мое личное мнение», — пояснил Валдин.

При этом он отметил, что заторы на дорогах возникают стихийно, например, из-за небольшой аварии, которая надолго останавливает транспортный поток на определенном участке.

Так, пробки в центре Северной столицы образовались на Невском проспекте, набережной Обводного канала, Кутузова, Арсенальной, Фонтанки. Также водители вынуждены стоять на Приморском проспекте, Испытателей, Торжковской улице.