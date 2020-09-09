Коронавирус за сутки выявили у 218 петербуржцев

Санкт-Петербург, 9 сентября. Коронавирус за минувшие сутки выявили у 218 жителей Петербурга. Общее число случаев опасного заболевания в Северной столице достигло 38 436. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с опасной инфекцией.

Отмечается, что новые случаи инфицирования также выявлены в Ленинградской области — 35 за сутки.

По данным оперативного штаба, за сутки на коронавирус проверили 18 785 петербуржцев. Под наблюдением медиков остаются 317 человек. При этом за последние сутки подтверждена смерть 22 пациентов в Петербурге.

Всего за минувшие 24 часа в РФ выявлено 5218 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. При этом 22,9% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Зафиксировано 142 летальных исхода. 6409 человек успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.