Беглов рассказал о брате и сестре, которые пережили блокаду Ленинграда

Санкт-Петербург, 8 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил «Ленинградский концерт», посвященный Дню памяти жертв блокады. Он рассказал гостям мероприятия о брате и сестре, которые пережили блокаду.

Градоначальник напомнил, что 8 сентября 1941 года замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Он подчеркнул, что почти за 900 дней осады фашистам не удалось сломить жителей Ленинграда.

«Сколько бы ни минуло лет, мы всегда будем помнить, как много горя и страданий вынесли жители и защитники блокадного Ленинграда. Но они выстояли. Они победили. Их подвигу нет равного в мире», — сказал губернатор.

Беглов также рассказал о брате и сестре, которые жили в блокадном Ленинграде и вспоминали о тех страшных событиях.

«Да, было тяжело, но они говорили: «С нами была мама». И страшнее было маме, которой нужно было чем-то кормить детей», — приводят «Невские новости» слова градоначальника.

Позднее музыканты сыграли для гостей тему нашествия из «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича. Глава Северной столицы поблагодарил всех музыкантов и тех, кто занимается искусством, поддерживает дух и воспоминания о годах блокады Ленинграда.

Он поблагодарил ветеранов и блокадников, которые пережили войну. Беглов также выразил слова благодарности тем, кто отстоял музей «Каравай». По его словам, президент РФ Владимир Путин дал поручение расширить экспозицию музея и выделил на это средства.