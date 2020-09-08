В Петербурге вручили медаль блокаднице «За оборону Ленинграда»

Санкт-Петербург, 8 сентября. «Ленинградский концерт», посвященный Дню памяти жертв блокады, прошел в Петербурге во вторник.

В ходе мероприятия жительнице блокадного города, участнице Великой Отечественной войны Марии Копыловой вручили медаль «За оборону Ленинграда».

В июне прошлого года Копылова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в рамках «Прямой линии» с просьбой помочь восстановить права на медаль «За оборону Ленинграда». Глава государства поручил активистам ОНФ и петербургским властям оказать содействие в восстановлении награды.

«Мне очень приятно сегодня получить медаль, с которой я, можно сказать, уже попрощалась», — приводят слова блокадницы «Невские Новости».

Ранее сообщалось, что в День памяти жертв блокады Ленинграда в Петербурге открылась выставка «Блокадный хлеб» на заводе «Каравай». Губернатор Северной столицы Александр Беглов поблагодарил всех причастных к созданию экспозиции. На выставке представлены документы, предметы блокадного быта, фотографии, свидетельствующие о тяжелых днях в осажденном городе.