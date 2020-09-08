Беглов посетил выставку «Блокадный хлеб» в День памяти жертв блокады

Санкт-Петербург, 8 сентября. Выставка «Блокадный хлеб» открылась на заводе «Каравай» в День памяти жертв блокады Ленинграда в Петербурге. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поблагодарил всех причастных к созданию экспозиции.

На выставке представлены документы, предметы блокадного быта, фотографии, свидетельствующие о тяжелых днях в осажденном городе. Беглов выразил слова благодарности коллективу завода, а также работникам Музея обороны и блокады Ленинграда и Государственного музея хлеба за создание экспозиции, передают «Невские новости».

«Специалистами хлебозавода — тогда он назывался завод имени Бадаева — была разработана рецептура блокадного хлеба. Для ленинградцев хлеб и сегодня остается символом жизни», — подчеркнул градоначальник.

Губернатор также посетил производственный цех и возложил цветы к мемориальной доске, установленной в память о работе завода в блокадное время. Стоит отметить, что в те тяжелые времена производство хлеба не прекращалось даже во время артобстрелов, перебоев с электричеством и водоснабжением.