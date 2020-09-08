Компании Петербурга могут открыть представительства в Волгограде и Ростове

Санкт-Петербург, 8 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову и первому заместителю руководителя Ростовской области Игорю Гуськову открыть представительства промышленных компаний Северной столицы в их регионах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Бочаров и Гуськов прибыли в Петербург, чтобы возложить цветы на Пискаревском кладбище в День памяти жертв блокады Ленинграда. После церемонии Беглов обсудил с ними вопросы делового сотрудничества. Губернатор предложил организовать видеоконференцию с представителями бизнеса. По словам Беглова, сегодня одним из перспективных направлений является фармацевтика, передают «Невские новости».

«В Петербурге выпускают востребованную медицинскую технику и лекарственные препараты. В период пандемии существенно выросли объемы закупок препаратов, которые производят наши компании», — рассказал градоначальник.

Петербург же готов помогать в продвижении продукции партнеров. На встрече также обсудили сотрудничество в сфере спорта, образования, науки, туризма и молодежной политики.