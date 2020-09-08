Эпидемиолог оценил эффективность лечения коронавируса антителами

Санкт-Петербург, 8 сентября. Ученые не располагают данными о том, что метод лечения коронавирусной инфекции антителами эффективен на 100%. Об этом заявил эпидемиолог, научный сотрудник Университета Тампере и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Антон Барчук.

По словам эпидемиолога, попытки использования антител в качестве борьбы с опасной инфекцией являются эффективными лишь теоретически. На сегодняшний день медики не располагают данными, которые бы доказывали, что такой подход работает на 100%. Доказано лишь то, что работает гормональная терапия, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Также Барчук отметил, что у переболевших коронавирусом пациентов антитела остаются в организме не навсегда. Ученым удалось выяснить, что они задерживаются на два-три месяца.

Ранее главный иммунолог Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян рассказал, что ученые выявили случаи, когда у пациентов не вырабатываются антитела после перенесенного заболевания коронавирусом.

Специалист также предупредил, что соблюдавшие режим самоизоляции россияне осенью могут столкнуться с тяжелым течением опасной инфекции. По его словам, в период сезонного всплеска инфекционных заболеваний ожидается циркулирование новых штаммов гриппа, от которых россияне еще не прививались.