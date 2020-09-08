Беглов напомнил о беспримерном мужестве блокадников Ленинграда

Санкт-Петербург, 8 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов в День памяти жертв блокады Ленинграда напомнил о том, что фашистам за 900 дней осады не удалось сломить жителей Ленинграда. Об этом говорится в его обращении к жителям Северной столицы, опубликованном на официальном сайте правительства.

Градоначальник также подчеркнул, что оборона Ленинграда стала уроком беспримерного мужества всему миру.

«Подвиг ленинградцев, ставший предзнаменованием Великой Победы, навсегда останется в наших сердцах», — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что Беглов вместе с блокадниками и членами городского правительства принял участие в возложении цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в рамках торжественно-траурной церемонии. После шествия торжественной колонны состоялась минута молчания.