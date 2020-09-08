Беглов в День памяти жертв блокады возложил цветы на Пискаревском кладбище

Санкт-Петербург, 8 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в возложении цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в рамках торжественно-траурной церемонии, посвященной Дню памяти жертв блокады.

В торжественно-траурной церемонии приняли участие блокадники, члены городского правительства, представители Волгоградской и Ростовской областей, председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, передают «Невские новости».

«Сегодня первый раз увидела кладбище пустынным. Но восьмое сентября для нас священный день, когда мы собираемся и плачем, конечно, тоже», — рассказала одна из жительниц блокадного Ленинграда.

В торжественной колонне прошли губернатор Северной столицы Александр Беглов, члены городского правительства и депутаты ЗакСа. После шествия состоялась минута молчания.