Сеть гипермаркетов «Оптоклуб Ряды» закрывается с 14 сентября в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Сеть гипермаркетов «Ряды» закрывается в Петербурге. Об этом решении сообщили владельцы компании «Оптоклуб Ряды» Дмитрий Костыгин и Август Мейер.

Магазины полностью прекратят работать уже 14 сентября. В официальном сообщении организации отмечается, что за пять лет работы членами оптоклуба стали более 100 тысяч человек, а сумма среднего чека на покупки выросла до 3200 рублей.

Причиной закрытия «Рядов» владельцы называют сложные внешние обстоятельства, которые повлияли на развитие сети. Это заставило руководство прекратить работу всех точек торговой сети.

Администрация «Рядов» уверена, что компания в полной мере рассчитается как с сотрудниками, так и с кредиторами. Владельцы утверждают, что стоимость активов компании сейчас превышает сумму ее долговых обязательств.