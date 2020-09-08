Коронавирус за сутки выявили у 210 петербуржцев

Санкт-Петербург, 8 сентября. Коронавирус за минувшие сутки выявили у 210 жителей Петербурга. Общее число случаев инфицирования в городе достигло 38 218. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки опасное заболевание в Северной столице побороли еще 123 пациента. С начала пандемии поправились 26 553 человека. Число летальных случаев в городе достигло 2552, в том числе 20 человек за прошедшие сутки.

В сообщении оперштаба отмечается, что за сутки обследование на коронавирус прошел 15 431 петербуржец.

Всего за истекшие 24 часа в РФ выявлено 5099 случаев коронавирусной инфекции. При этом 23,2% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса стали 122 человека, успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 6772 пациента.