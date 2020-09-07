Бизнесмена из списка Forbes наказали за манкирование карантином по COVID-19

Санкт-Петербург, 7 сентября. Стала известна информация о личности нарушителя из Петербурга, которого первым в России наказали за несвоевременное размещение результатов теста на коронавирус на портале Госуслуг. Виновник приговорен к крупному денежному штрафу.

По данным Роспотребнадзора, гражданин вернулся в августе в Россию, однако в течение положенных трех дней он не разместил результаты тестирования на коронавирус.

Кроме того, прилетевший из испанского города Малага россиянин не опубликовал соответствующие сведения и о своих несовершеннолетних детях. По неофициальным данным, правонарушение совершил бизнесмен Петербурга. Он входит в топ-200 самых богатых бизнесменов страны, согласно рейтингу Forbes, пишет «Невские новости».

Сам бизнесмен не участвовал в судебном заседании. Присутствовавший в суде представитель признал вину. Суд приговорил виновника к штрафу в размере 15 тысяч рублей.