Бесплатный проезд для ветеранов сделают в Петербурге 8 сентября

Санкт-Петербург, 7 сентября. Проезд в общественном транспорте Петербурга 8 сентября сделают бесплатным для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, воспользоваться правом бесплатного проезда также смогут узники концлагерей. Речь идет о «социальных» маршрутах наземного транспорта и метро.

Ветеранам нужно предъявить удостоверяющий документ. Ветераны из других регионов России в Петербурге тоже могут ездить в этот день бесплатно.

Напомним, что 8 сентября отмечается день памяти жертв блокады Ленинграда. Период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года является одной из самых печальных страниц в истории города.

Перед блокадой в Ленинграде был дефицит продуктов и топлива. Немецко-фашистские захватчики отрезали пути, по которым доставлялся провиант.

Единственный маршрут по Ладожскому озеру не мог обеспечить всех жителей Ленинграда едой. Массовый голод и суровая зима привел к сотням тысяч смертей среди ленинградцев.