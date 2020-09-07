Новые МФЦ откроют в трех районах Петербурга

Санкт-Петербург, 7 сентября. Четыре новых многофункциональных центра (МФЦ) откроются в Петербурге в 2021 году, сообщил глава городского комитета по информатизации Станислав Казарин.

Два МФЦ откроют в Приморском районе и еще по одному появятся в Колпинском и Московском районах. Петербургские власти планируют расширить действующий в Красногвардейском районе центр. В общей сложности для посетителей будут доступны 75 новых окон.

В центрах услуг установят еще 1,3 тысячи камер. Сотрудники МФЦ должны сократить длительность выполнения запросов.

Проект планирования территории будут согласовывать значительно быстрее. Также сократится время на подготовку документов по договорам на управление имуществом, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что российские власти разрешили в МФЦ ставить автомобиль на учет. Это будут делать сотрудники ГИБДД.