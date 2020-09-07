Коронавирус вызвал спрос на обучение в автошколах Петербурга

Санкт-Петербург, 7 сентября. Спрос на обучение вождению в Петербурге вырос 2,5 раза по сравнению с апрелем, сообщили аналитики «Авито Услуг».

По данным экспертов, популярность петербургских автошкол после пика эпидемии коронавируса увеличилась на 148%. Средняя цена за одно занятие составляет около 1000 рублей.

Как отмечают аналитики, в России на 16% снизилась годовая стоимость обучения в автошколе. Научиться водить можно за 13 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что МВД хочет внести в ПДД поправки о средствах индивидуальной мобильности. Водителей самокатов и сегвеев обяжут ездить по тротуарам со скоростью не более 20 км/ч.