Петербургскую станцию метро затопило из-за прорыва трубы в «Макдональдсе»

Санкт-Петербург, 7 сентября. Станцию метро «Площадь Александра Невского» в Петербурге затопило водой из-за коммунальной аварии в «Макдональдсе», сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел 6 сентября, когда в ресторане быстрого питания лопнула труба. «Макдональдс» располагается над вестибюлем станцией, поэтому из-за аварии в ресторане лужи появились в метро.

Несмотря на ЧП, сотрудники метро не стали закрывать станцию. Вход в подземку разрешили через дверь, из которой пассажиры обычно выходят. Последствия аварии уже устранили, станция «Площадь Александра Невского» работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на улице Тамбовская прорвало трубу с горячей водой и провалился асфальт. Еще один инцидент произошел на улице Ленина, рабочим пришлось временно отключить воду в пяти жилых домах.