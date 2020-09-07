Коронавирус за сутки выявили у 196 петербуржцев

Санкт-Петербург, 7 сентября. Медики выявили за минувшие сутки 196 новых случаев коронавируса в Петербурге, сообщили в региональном штабе по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в Петербурге зафиксировали более 38 тысяч случаев коронавируса. Вылечились свыше 26 тысяч человек.

Петербургские власти просят жителей соблюдать меры предосторожности и носить средства защиты. Они приглашают горожан сделать прививку от гриппа.

Как отмечают специалисты, вакцинация от гриппа защищает организм от ряда инфекционных заболеваний. Она также влияет на иммунитет.

Чтобы не заболеть, ваш организм должен адаптироваться к смене погоды и похолоданию. В этот период полезно пить свежевыжатые соки и витамины, хорошо высыпаться и заниматься спортом.