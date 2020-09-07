Стало известно, на что тратят деньги петербуржцы после выхода из карантина

Санкт-Петербург, 7 сентября. Стало известно, на что тратят деньги жители Петербурга после выхода из карантина. Соответствующее исследование провели аналитики IT-компании «Эвотор».

Отмечается, что после снятия коронавирусных ограничений жители Северной столицы массово отправились в рестораны и кафе. Доходы заведений общественного питания в городе за период карантина пострадали, но незначительно — уровень прибыли снизился на 13%.

Также петербуржцы начали активно скупать бытовую технику. В этом августе горожане потратили на данную категорию товаров на 68% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Также в прошлом месяце наблюдался рост прибыли зоомагазинов (на 38%).

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов отмечал, что в городе необходимо формировать благоприятный инвестиционный климат для привлечения бизнеса. По его словам, темпы восстановления экономики после карантина вызывают сдержанный оптимизм.