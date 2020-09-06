Иномарка в Петербурге сбила 12-летнего ребенка на «зебре»

Санкт-Петербург, 6 сентября. Ребенок оказался под колесами иномарки на перекрестке Гаккелевской улицы и Богатырского проспекта, сообщили в ГУ ГИБДД по Петербургу.

Авария произошла вечером 6 сентября в Приморском районе. По данным правоохранителей, за рулем Renault находилась 54-летняя женщина.

Двенадцатилетний мальчик переходил по зебре на зеленый сигнал светофора. Женщина не заметила ребенка и сбила его, подросток получил травмы средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о ДТП в центре Москвы, при котором пострадала пассажирка такси.

Еще одна серьезная авария произошла на Кубани, где столкнулись несколько автомобилей, погибли четыре человека.